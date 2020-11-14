وكالة: إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من إثيوبيا

قال خمسة دبلوماسيين إقليميين إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية،أسمرة، من إثيوبيا، مساء اليوم السبت.

وتعد هذه الخطوة تصعيدا كبيرا للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومع تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإريتريا لم يتم التأكد من الضربات بشكل مستقل. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين من الجانبين.