انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في مولدوفا

انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد.

وتم افتتاح 2004 مركز اقتراع على أراضي الجمهورية، وسيعمل 139 مركز اقتراع آخر في 26 دولة أخرى، من بينها روسيا، حيث يوجد غالبية المهاجرين المولدوفيين.

واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا أكثر من 2.6 ألف مراقب، بما في ذلك ممثلو رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى. ويشارك أكثر من 6 آلاف ضابط شرطة في ضمان النظام.

ومن الملاحظ أن السلطات تتبع الإجراءات الاحترازية وسط الجائحة، وتقدم كمامات مجانًا في مراكز الاقتراع. وجميع مراكز الاقتراع مزودة بمطهرات كما يتم قياس درجة الحرارة عند المدخل.

وبحسب قرار لجنة الانتخابات المركزية، دخلت رئيسة حزب "العمل والتضامن" (الموالي لأوروبا)، مايا ساندو، الجولة الثانية بعد حصولها على نسبة 36.1٪ من أصوات الناخبين (487 ألف صوت)، ودخل الرئيس الحالي إيغور دودون السباق، بنسبة 32.6٪ من الأصوات (439 ألف صوت). والتقى كلا المرشحين في انتخابات عام 2016. ومع ذلك ، وتصدر دودون انتخابات الجولة الثانية بفارق 4.2 في المئة.

وستغلق مراكز الاقتراع في مولدوفا تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية بعد ساعة من انتهاء التصويت.