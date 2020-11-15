قاليباف: أحداث الانتخابات الأمريكية أظهرت الصورة الحقيقية للولايات المتحدة

أعلن رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني، ​محمد باقر قاليباف​، اليوم الأحد، أن ​الانتخابات​ في ​الولايات المتحدة​ وما رافقها من أحداث كشفت عن مشاكل هذه الدولة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات قاليباف خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي وقال فيها إن "الولايات المتحدة أخفت لسنوات مشاكلها الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اللجوء إلى منابرها الإعلامية إلا أن هذه المشاكل باتت الآن مكشوفة أمام الرأي العام العالمي".

وأضاف قاليباف قائلا: "أمريكا الحقيقية بعيدة جدًا عن ما يصوره الإعلام الموالي لها، والصورة الحقيقية التي باتت مكشوفة اليوم أمام أعين المظلومين في العالم تظهر أن هذا البلد يسير نحو الزوال والهيمنة التي أوجدتها الولايات المتحدة نحو الانهيار بسرعة.

وأردف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "كما قال أخي العزيز السيد حسن نصرالله قبل أيام، نحن سعداء بهزيمة قاتل الشهيد الحاج "قاسم سليماني" والشهيد "أبو المهدي المهندس" وشاهد الجميع أن من يرفع في هذه الدنيا شعار أنا ربكم الأعلى كيف سيكون وفقا للسنن الإلهية ضعيفا ومهزوما في الدنيا والآخرة".

وأكد قاليباف أننا نعتبر الإدارة الأمريكية الفاسدة هي المقصر الحقيقي لاتخاذ تلك القرارات وأن ثمن تلك الدماء الطاهرة هي إخراجها من المنطقة .