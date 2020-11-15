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    أعضاء بعثة صينية إلى القطب الشمالي يرفعون علم الصين في لونغييربين في جزيرة سبيتسبيرغن / سفالبارد، شمال النرويج، 31 أكتوبر 2001

    "الانتقام الصيني بدأ"... استبعاد أمريكا من أكبر تكتل تجاري في العالم

    © AP Photo / Yuan Man
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    كشفت تقارير صحفية عالمية أنه تم استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر تكتل تجاري العالم، فيما وصف بأنه انتقام "صيني" من العقوبات الأمريكية عليها.

    وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن 15 اقتصادا آسيويا، اتفقوا، اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

    وقالت "رويترز" إلى صفقة التكتل التجاري الأكبر في العالم، تدعمها الصين،، والتي أصرت على استبعاد الولايات المتحدة، التي انسحبت بدورها من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادي في ظل رئاسة دونالد ترامب.

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
    © AP Photo / Andy Wong
    الصين تتهم أمريكا بلعب دور الضحية

    وتوقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة إقليمية في هانوي ضربة جديدة للمجموعة، التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما وانسحب منها خلفه ترامب في 2017.

    وووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطفة.

    وغياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل الشراكة عبر الأطلسي، التي قادها أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.

    في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانغ، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول.

    ويضم الاتفاق الجديد عشرا من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

    ووقع الاتفاق على هامش قمة اقتراضية لآسيان ترأسها فيتنام، فيما يناقش قادة آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي، ويعكفون على وضع خطط للتعافي الاقتصادي في المنطفة بعد الجائحة حيث تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

    وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي 30 بالمئة من الاقتصاد العالمي والنسبة ذاتها من سكان العالم وتصل إلى 2.2 مليار مستهلك.

    وقالت وزارة المالية الصينية إن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها على الفور والبعض الآخر عل مدار عشرة أعوام.

    ولم تذكر تفاصيل عن المنتجات أو الدول التي ستحظي بخفض فوري للرسوم.

    وأضافت الوزارة في بيان "للمرة الأولى، تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم الجمركية، لتحققا انفراجة تاريخية". لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

    الاتفاق هو الأول الذي تنضم بموجبه قوى شرق آسيا - الصين واليابان وكوريا الجنوبية - إلى اتفاق تجارة حرة واحد.

    كانت الهند انسحبت من المحادثات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكن زعماء آسيان قالوا إن الباب مفتوح لانضمامها.

    انظر أيضا:

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    تكتلات, أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, آسيا, بكين, الصين
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