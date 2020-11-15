"سنحقق أهدافنا بأنفسنا"... رئيس وزراء إثيوبيا يعلن استمرار الحملة العسكرية في تيغراي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الأحد، إن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد"، لافتا إلى أن بلاده "قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيغراي بنفسها".

وأكد أبي أحمد، في بيان نشر على "تويتر"، "حملتنا في إقليم تيغراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد، العدالة ستسود، وإثيوبيا ستسود".

وأضاف، "هؤلاء ممن يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية والسلام سيتحملون المسؤولية.. عزيمتنا صلبة لتحقيق العدالة وسيادة القانون"، متابعا: "إثيوبيا قادرة على تحقيق أهدافها من الحملة على تيغراي بنفسها".

Justice will prevail. Ethiopia will prevail! pic.twitter.com/1mNSPbAktQ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 15, 2020

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيغراي المتمردة دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية، مؤكدا أن قواته "قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة أسمرة مساء أمس السبت.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر قبل نحو أسبوعين، بتوجيه ضربات جوية وإرسال القوات إلى تيجراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.