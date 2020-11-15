بريطانيا وأيرلندا تستعدان للمحادثات مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزيران في الحكومة البريطاني والأيرلندية، اليوم الأحد، أنه لابد من تحقيق تقدم في المحادثات الرامية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وذلك قبل انتهاء الاتفاق الانتقالي مع الاتحاد في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الوزيران حيث قال الوزير البيئة البريطاني، جورج إيوستس إنه " من الضروري تحريك الأمور هذا الأسبوع وتحقيق انفراجة في بعض هذه المشاكل الصعبة والتوصل إلى حل وأن يكون لدينا على الأقل بعض الخطوط العريضة لاتفاق ما".

وأضاف الوزير البريطاني "بخلاف ذلك يصبح الأمر في غاية الصعوبة ويبدأ الوقت المتاح لنا للتنفيذ في النفاد".

من ناحية أخرى شدد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني على أهمية عنصر الوقت في التوصل لاتفاق.

وقال الوزير كوفني "هذا هو أسبوع التحرك. علينا أن نحقق تقدما كبيرا هذا الأسبوع. نرجو أن نتمكن من تسوية المشاكل الكبرى من حيث المبدأ هذا الأسبوع".

وأضاف كوفني قائلا: "وهذا في غاية الصعوبة لكنه ممكن جدا".

وتواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي صعوبة في الاتفاق على أحكام العلاقة المستقبلية بينهما في التجارة ومجالات أخرى. ودون الاتفاق يواجه الطرفان خطر اضطراب حركة التجارة بينهما التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار من خلال فرض رسوم جمركية وتشديد اللوائح.