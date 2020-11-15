نتنياهو يشكر من ساعد "علنا وسرا" في إعلان "الخطوة التاريخية"

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المصادقة على الإعلان عن إقامة العلاقات السلمية مع البحرين، ووجه الشكر لكل من ساهم بهذا الإنجاز.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غوندلميان، تغريدة له على "تويتر" جاء فيها: "رئيس الوزراء نتنياهو طرح اليوم على الحكومة الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية مع مملكة البحرين للمصادقة عليه".

رئيس الوزراء نتنياهو طرح اليوم على الحكومة الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية مع مملكة البحرين للمصادقة عليه وشكر مرة أخرى الرئيس ترامب وصاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكل من ساعد علنا وسرا في تحقيق هذه الخطوة التاريخية. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 15, 2020

وأضاف المتحدث: "شكر (نتنياهو) مرة أخرى الرئيس ترامب وصاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكل من ساعد علنا وسرا في تحقيق هذه الخطوة التاريخية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الكنيست وافق بالقراءة الأولى على اتفاق التطبيع مع مملكة البحرين، في الجلسة التي عقدت خصيصا، اليوم، لهذا الغرض.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.