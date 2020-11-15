إيفانكا ترامب تشيد بإنجاز "استثنائي" لوالدها

أشادت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإنجاز له وصفته بـ"الاستثنائي".

وأرفقت ترامب مقالا منشورا في مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بتاريخ الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تؤكد أنه يمكن تطعيم ما يقرب من 20 مليون أمريكي ضد فيروس "كورونا" المستجد في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت المجلة نقلا عن الرئيس المشارك لعملية "راب سبيد"، خلال فعالية حديقة الورود مع الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار مسؤولي الصحة، إن "على الأمريكيين توقع أنه يمكن تطعيم حوالي 25 إلى 30 مليون شخص كل شهر بعد ذلك التاريخ".

وعلقت إيفانكا ترامب على تلك الأنباء قائلة في تغريدتها: "إنه لأمر استثنائي، لقد أنجزت عملية "راب سبيد" في شهور ما كان سيستغرق إنجازه سنوات عديدة، لقد قطعت الوعود وتم الالتزام بها، شكرا دونالد ترامب".

Extraordinary! Operation Warp Speed has accomplished in months what would have taken many years!



Promises Made, Promises Kept! Thank you @realDonaldTrump !https://t.co/UkQT7BfLU5 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 14, 2020

​وأشار الرئيس المشارك لعملية "راب سبيد" بحسب مجلة "بوليتيكو" إلى أن "هذا الجدول الزمني يعتمد على موافقة إدارة الغذاء والدواء على الاستخدام الطارئ للقاح واحد أو أكثر، وهو ما قد يحدث في غضون أسابيع".

و"راب سبيد" بمعنى "السرعة الصاروخية" هي عملية أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبحث عن لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وأطلق عليها ذلك الاسم تحديدا تيمنا بجهود الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج أول سلاح نووي في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الجمعة إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف ترامب أيضا في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

ويرفض الرئيس الأمريكي الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي انتهت بفوز الرئيس المنتخب، جو بادين، وأكد ترامب أن تتائجها مزورة.

يذكر أن شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيوتك" قد أعلنتا أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعَّال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من كورونا، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة.

من جانبها أشادت منظمة الصحة العالمية بلقاح "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس/ آزار 2021، فيما وقال مسؤول كبير في المنظمة، بحسب "رويترز": إن "اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفاً".

وكان المدير التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية، قد توقع أن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يكون جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.