ترامب: بايدن نجح بالتزوير

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، فاز في الانتخابات الرئاسية لأنه تم تزويرها.

وكتب ترامب، على "تويتر" اليوم الأحد: "بايدن فاز لأن الانتخابات تم تزويرها"، مضيفا: "لم يتم السماح لمراقبي الانتخابات وتم فرز الأصوات بواسطة الشركات الخاصة التي يملكها الديمقراطيون ولها سمعة سيئة".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.