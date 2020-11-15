الدول الأعضاء في معاهدة "أوتاوا" لحظر الألغام تعقد اجتماعها الـ 18 في جنيف

يترأس السودان الاجتماع الـ 18 للدول أعضاء معاهدة "أوتاوا" لحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد لعام 2020، الذي يبدأ، غد الاثنين، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ويقام عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السودان يترأس الجلسة الافتتاحية وبقية جلسات الاجتماع التي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

ويمثل السودان السفير عثمان أبو فاطمة، نائب المندوب الدائم للسودان في جنيف، فيما يخاطب الجلسة الافتتاحية اللواء ركن ياسين إبراهيم، وزير الدفاع ورئيس وفد السودان.

وتنص معاهدة "أوتاوا" على حظر استعمال وتخزين وإنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص وهدفها حظر الألغام المضادة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وتستخدم الألغام المضادة للأفراد أجهزة متفجرة مصممة لتزرع تحت الأرض أو عليها أو بالقرب منها وتنفجر بمجرد وجود شخص أو اقترابه منها، بحسب موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.