اعتقال مراسلة "سبوتنيك" أثناء تغطية الاحتجاجات في مينسك

أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، أنها احتُجزت أثناء تغطيتها لاحتجاج في مينسك ونُقلت إلى قسم الشرطة في المنطقة الوسطى من العاصمة البيلاروسية، حيث يوجد مراسلان آخران لوكالات روسية.

وغطت المراسلة، تاتيانا إلياسوفا، المعتمدة من وزارة الخارجية البيلاروسية، مظاهرة المعارضة في منطقة "بلوشاد بيريمين"، ثم أرسلت رسالة نصية قصيرة تفيد بتسليمها إلى إدارة المنطقة المركزية للشؤون الداخلية.

Минск, Площадь перемен. Люди стоят в сцепке и скандируют «Перестаньте убивать». https://t.co/cWwr7tG3vy — borusrd (@borusrd) November 15, 2020

وتم احتجاز مراسلان آخران أحدهما من وكالة "تاس" والآخر من وكالة "إنترفاكس" الروسيتين.

وبحسب قوات إنفاذ القانون، اعتقل 382 شخصًا، بينهم أكثر من 16 صحفيًا في بيلاروسيا خلال احتجاجات، اليوم الأحد.

وهتف المحتجون "أوقفوا القتل" في مظاهرة إحياء ذكرى شاب تعرض للضرب المبرح وتوفي فيما بعد في المستشفى جراء عنف سلطات إنفاذ القانون، حسب شهود عيان، وتنفي السلطات اختلاطها بالأمر، وقالت الوزارة الداخلية البيلاروسية، إن بوندارينكو تعرض للإصابات الخطيرة إثر نزاع منزلي.