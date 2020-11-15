مساعد بايدن يعلق على تصريحات ترامب حول تزوير الانتخابات الأمريكية

قال رون كلاين ، الذي ينوي جو بايدن تعيينه رئيسا لموظفي البيت الأبيض، إن تغريدة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لا تؤثر على الوضع بأي شكل من الأشكال.

وقال كلاين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن "تغريدة دونالد ترامب لا تجعل جو بايدن رئيسا أو العكس، الشعب الأمريكي فعل ذلك".

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، فاز في الانتخابات الرئاسية لأنه تم تزويرها.

وكتب ترامب، على "تويتر" اليوم الأحد: "بايدن فاز لأن الانتخابات تم تزويرها"، مضيفا: "لم يتم السماح لمراقبي الانتخابات وتم فرز الأصوات بواسطة الشركات الخاصة التي يملكها الديمقراطيون ولها سمعة سيئة".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.