شرطة مينسك تطلق سراح مراسلة "سبوتنيك" وصحفيين روس آخرين

أفرجت شرطة مدينة مينسك عن خمسة صحفيين من وسائل إعلام روسية، غطوا، يوم الأحد، احتجاج المعارضة في العاصمة البيلاروسية، حيث تم نقلهم إلى أحد مراكز الشرطة في المدينة للتحقق من وثائقهم.

وقال مراسل "سبوتنيك" إنه "تم إطلاق سراح خمسة صحفيين من وسائل إعلام روسية، بما في ذلك مراسلة سبوتنيك، بعد فحص وثائقهم".

ويشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفيين يغطون الأحداث الجارية في العاصمة البيلاروسية، حيث يتم التحقق من وثائق اعتمادهم، وبعد فترة يتم إطلاق سراحهم.

Минск, Площадь перемен. Люди стоят в сцепке и скандируют «Перестаньте убивать». pic.twitter.com/hSjwj0xtpe — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

جدير بالذكر أن مراسلة "سبوتنيك"، تاتيانا إلياسوفا، المعتمدة من وزارة الخارجية البيلاروسية، غطت مظاهرة المعارضة في منطقة "بلوشاد بيريمين"، ثم أرسلت رسالة نصية قصيرة تفيد بتسليمها إلى إدارة المنطقة المركزية للشؤون الداخلية.