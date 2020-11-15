ساندو تتقدم على دودون بانتخابات الرئاسة بمولدوفا

كيشيناو- سبوتنيك. وكشف استطلاع شركة "أناليتيك غروب" ومؤسسة "سبيرو" العامة للمقترعين في الجولة الثانية أن الرئيس الحالي، إيغور دودون، حقق نسبة 45 في المئة من الأصوات، مقابل 55 في المئة لساندو.

وبدورها قالت لجنة الانتخابات في مولدوفا، اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء السابقة، مايا ساندو، تتقدم على منافسها الرئيس الحالي، إيغور دودون، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وأفادت اللجنة بأن ساندو تتقدم بنسبة 51.73 بالمئة، مقابل 48.27 بالمئة للرئيس الحالي دودون بعد فرز 80 بالمئة من الأصوات.