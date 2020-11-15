زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 50 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 8.73 درجة شمالا، وخط طول 126.28 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.







يتبع...