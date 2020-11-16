ترامب: سنرفع قريبا "قضايا كبيرة" تظهر عدم دستورية انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم رفع قضايا كبيرة "تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".

وتابع الرئيس الأمريكي:

"سيتم قريبا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

ومنع قرار إدارة الخدمات العامة، بعدم الاعتراف بفوز بايدن، الرئيس المنتخب وفريقه من التواصل مع الجهات الحكومية والحصول على التمويل اللازم عادة للإدارة القادمة لضمان انتقال سلس.

ودون الإشارة صراحة إلى الانتقال، أشاد ترامب بمديرة الإدارة إميلي مورفي، وكتب على تويتر: "عمل رائع إميلي!".

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

رفعت حملة ترامب دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا. ويقول خبراء قانونيون، إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولون عن الانتخابات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إنه "لا يوجد دليل على وقوع مخالفات كبيرة".

وتجري إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا حيث من المتوقع فوز بايدن بفارق يزيد على 14000 صوت.



وقال باتريك مور المستشار القانوني لحملة بايدن، إن "إعادة إحصاء الأصوات في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا لم تغير مجمل الأصوات "على نحو يذكر تقريبا"، وإن العملية لم تقدم أي دليل على حدوث مخالفات واسعة النطاق في هذه الولاية الحاسمة أو أي مؤشر على احتمال هزيمة بايدن.