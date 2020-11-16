انطلاق مركبة "سبيس إكس" وعلى متنها 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو

أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرائد التكنولوجيا الأمريكية، إيلون ماسك، أربعة رواد فضاء في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد.

وتعد تلك أول مهمة مأهولة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، منذ 9 سنوات، يتم فيها إرسال طاقم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.

انطلقت مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، في الساعة 7:27 مساء (بالتوقيت شرق الولايات المتحدة) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

كان من المقرر أن تطلق المركبة يوم السبت، وتم تأجيلها إلى اليوم التالي بسبب الأحوال الجوية.

والمهمة التي يطلق عليها "كرو 1" تتبع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وهي مهمة مأهولة تتألف من ثلاثة رواد أميركيين من ناسا ورائد من اليابان.

واعتمدت "ناسا" رسميا، الثلاثاء الماضي، مركبة "كرو دراغون" كوسيلة آمنة لنقل روادها في رحلات منتظمة.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الإثنين، قرابة الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينيتش.

Second stage engine burn complete; Dragon confirmed in good orbit pic.twitter.com/QAHYf1QoVp — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

وحضر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس عملية الإطلاق، وقال في وقت سابق، إنه "في عهد الرئيس دونالد ترامب، جددت أمريكا التزامها في استكشاف الإنسان للفضاء".

وغرد الرئيس المنتخب جو بايدن على تويتر قائلا إن "الإطلاق دليل على قوة العلم".



وخلال السنوات الماضية، اضطر رواد الفضاء الأمريكيون إلى القيام برحلات إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.