ماكرون ينتقد مجلس الأمن الدولي

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الأمن الدولي، قائلا إن المجلس لا يعمل على إيجاد حلول مفيدة.

وأشار الرئيس الفرنسي، أن أحد مهام المجلس، تقوية وبناء أوروبا قوية سياسياً.

وقال ماكرون لصحيفة "غراند كونتينينت، "يجب أن يكون هناك حوار بين مختلف القوى، إذا أردنا إقامة تعاون، وهو أمر ضروري لإيجاد الحلول المشتركة. ومن هنا يجب التصريح بأن إطار التعاون المتعدد الأطراف قد أصبح أضعف اليوم... وعلي أن أعترف أن مجلس الأمن اليوم لا يقدم حلولا مفيدة".

وأشار إلى ضرورة إعادة التفكير في أشكال التعاون والجمعيات وتحديث الهياكل.

في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، سابقا، أن موضوع مكافحة التهديدات الإرهابية لدول الاتحاد سيُطرح في القمة الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.