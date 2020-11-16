هواوي: نأمل في ضبط العلاقات مع أمريكا بعد فوز بايدن

قال بول سكانلان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "هواوي"، إن الشركة تأمل في "إعادة ضبط" العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الرئاسية لجو بايدن.

وفي تصريح لموقع "سي إن بي سي" أكد بول أنه عندما يكون هناك "تغيير في الحكومة، هناك دائمًا فرصة لإعادة ضبط العلاقات".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على الشركة الصينية في أغسطس/ آب الماضي، ما أدى لعزل الشركة عن بعض التكنولوجيا التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وتضاف هذه الإجراءات إلى عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الـ 15 شهرًا الماضية ضد "هواوي"، والتي اتهمتها واشنطن بأنها خطر على الأمن القومي الأمريكي.

وكان الموقف الأمريكي قد أثر على عمل الشركة الصينية في كثير من أنحاء العالم سلبا، حيث اتخذت بعض الدول الأوربية على سبيل المثال موقفا من الشركة بناء على الإجراء الأمريكي.

ففي منتصف يوليو/تموز الفائت، أعلن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودين، في مجلس العموم، أن الحكومة ستستبعد "هواوي" من المشاركة في شبكة الجيل الخامس، التي تعمل عليها المملكة المتحدة.

وقال إنه يتعين على مشغلي الاتصالات في المملكة بعد هذا القرار، إزالة معدات هواوي بحلول العام 2027، كما سيتم حظر شراء معدات هواوي مع نهاية العام الجاري.

وأكد دودين أن المركز الوطني للأمن السيبراني غير تقييم المخاطر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي، وقال: "نظرا إلى ضبابية ما قد تخلقه العقوبات حول استيراد تقنيات هواوي، فإن المملكة قد لا تكون قادرة على ضمان أمن معدات هواوي الخاصة بالجيل الخامس المستقبلية".

في السياق نفسه أعلنت السويد، نهاية أكتوبر الماضي، أنها ستحظر المعدات الجديدة للمجموعتين الصينيتين هواوي وZTE الخاصة بشبكة اتصالات الجيل الخامس الجديدة.

وقالت هيئة الاتصالات السويدية، في بيان، إن الإجراء يأتي لحماية الأمن القومي، مؤكدة أنه سيتعين على المتعاملين إزالة المعدات المثبتة بالفعل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.