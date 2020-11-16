باشينيان: المقترحات الروسية بشأن قره باغ لم تناقش مع الجانب الأمريكي

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، إن المقترحات الروسية بشأن قره باغ لم تناقش مع الجانب الأمريكي.

وأضاف باشينيان، خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت: "في غضون شهر، أجريت خمس محادثات فقط مع ممثلين للولايات المتحدة ثلاثة منها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين واثنتان مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ولم يناقشوا المقترحات الروسية، بل الأمريكية لوقف إطلاق النار، والتي نوقشت لاحقا".

وأكد باشينيان بأنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام، وأحيانا خمس أو ست مرات في اليوم الواحد.

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/فبراير من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.