البرلمان التركي يناقش غدا مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

قال عضو البرلمان التركي، خليل أوزجان، اليوم الاثنين، إن البرلمان سيناقش غدا مذكرة التفويض التي تقدمت بها الحكومة للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان على خلفية النزاع مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأكد أوزجان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "ستتم مناقشة مذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان غدا الثلاثاء في الجمعية العامة للبرلمان".

وأضاف البرلماني التركي أنه "في حال موافقة البرلمان على إرسال قوات تركية إلى أذربيجان، فسيتم نشرها في مناطق تحدد وفق الاتفاقيات المبرمة مع باكو".

قدمت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة تفويض إلى البرلمان للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من توقيع باكو ويريفان، المتنازعتان على منطقة ناغورني قره باغ، اتفاقا نهائيا لوقف إطلاق النار برعاية روسية.

وكان السفير الأذربيجاني في موسكو، بولاد بلبل أوغلو، قد صرح بأن وجود تركيا في جنوب القوقاز لا ينبغي أن يخيف أحداً، فالمنطقة يوجد فيها مثل هذا التكوين الجيوسياسي، أذربيجان، تركيا، روسيا وإيران.

وقال بلبل أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "تركيا دولة شقيقة وحليف استراتيجي لأذربيجان. واليوم يظهر وضع جيوسياسي جديد في جنوب القوقاز. تركيا تشارك على أرض الواقع في هذه العملية".

وبدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إرسال قوات إلى أذربيجان يعد شأنا داخلي لتركيا.

وقال المتحدث الروسي، للصحفيين، اليوم الاثنين: "الحقيقة هي أنه سيكون هناك أيضا مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك إلى هناك، ويعد هذا تنفيذا للإجراءات الداخلية، والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لجمهورية تركيا. هذا شأن داخلي لتركيا".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتفاقا لوقف إطلاق النار في قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.