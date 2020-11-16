إعلام: كيم جونغ أون يظهر لأول مرة منذ 25 يوما

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ظهر علنًا لأول مرة منذ 25 يومًا، حيث عقد اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

ووفقًا للوكالة، هذا هو الظهور الأول لكيم جونغ أون منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول، عندما زار مقبرة في مقاطعة بيونغنام-دو، حيث أشاد بالمتطوعين الصينيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية 1950-1953.

وناقش كيم جونغ أون، خلال اجتماع موسع للمكتب السياسي، عقد يوم الأحد، "كوفيد-19 والوضع مع مكافحة الجائحة في الولاية"، كما "شدد على دور الحزب والجيش والاقتصاد في زيادة تعزيز جبهة مكافحة الجائحة الطارئة".

ودعا كيم جونغ أون إلى تحسين "العمل لمكافحة الجائحة" وشدد على الحاجة إلى "الحفاظ على جاهزية قتالية مرتفعة".

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الشمالية ذكرت سابقًا أنه لا يوجد فيروس كورونا في البلاد، لكنها ستكون في حالة تأهب قصوى على أي حال. بالإضافة إلى إجراءات مكافحة "كوفيد -19"، ناقش الاجتماع "الممارسات غير الاشتراكية في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع".