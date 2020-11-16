شركة "مودرنا" الأمريكية تعلن أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 94.5 %

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشركة، في بيان اليوم: "خلال المرحلة الثالثة من مراحل تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ثبت استيفاء اللقاح للمعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية، وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 94.5%".

وأضافت أن "تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل: "هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا"، مضيفا: "هذه النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطتنا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن إدارته أبرمت اتفاقا مع شركة "مودرنا" للأدوية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتظر، بمجرد أن يصبح متاحا.

وقال ترامب في إفادة صحفية: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع وتسليم مئة مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره الشركة".

وقالت شركة مودرنا في بيان، إن الحكومة الأمريكية منحت الشركة 1.5 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاحها المنتظر بمجرد أن يصبح جاهزا"، وأضافت الشركة: "يمر اللقاح حاليا بمرحلة التجارب السريرية التي بدأت في 27 يوليو/تموز.