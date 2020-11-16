تسجيل
14:34 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران

    إيران تكشف حقيقة الرسالة السعودية عبر باكستان وتوجه نصيحة للملك سلمان

    © AP Photo
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011161047208275-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/

    ردت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان، التي دعا فيها إلى التصدي للمشروع الإيراني وتدخله في شؤون الدول الداخلية ودعمه للإرهاب والتطرف، وكشفت عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رسالة سعودية حملتها باكستان إلى طهران.

    جاء الرد الإيراني على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الذي دعا حكام السعودية للكف عن توجيه "الاتهامات الفارغة وبث الكراهية" ضد إيران.

    وشدد زاده في تصريحاته على أنه لا يمكن إيجاد السلام في المنطقة "عبر قتل الشعب اليمني ولا يمكن تحقيق الوحدة الإسلامية عبر ترويج الفكر الوهابي والسلفي وتأسيس الجماعات التكفيرية"، على حد قوله.

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم يحضر افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق، سوريا 6 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Mohammad Damour
    المشاهد الأولى لتشييع وزير الخارجية السوري وليد المعلم... صور وفيديو
    وقال زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إنه "على نظام آل سعود أن يعلم بأنه لا يمكن إدارة المنطقة من خلال التلهف والحرص على شراء السلاح وأوهام القيمومية تجاه الدول العربية المستقلة في المنطقة وعدم المعرفة الصحيحة تجاه المعادلات الإقليمية والدولية وقمع الأزمات الداخلية".

    وأكد زاده أنه لا يمكن الوصول إلى السلام عبر "قتل الشعب اليمني"، وأنه لا يمكن تحقيق الوحدة الإسلامية عبر ترويج الأفكار السلفية والوهابية وتأسيس الجماعات التكفيرية، بحسب المصدر.

    ونوه زاده إلى أنه لا يمكن إنفاق الأموال لشراء "اللوبيات"، ولا يمكن إنفاق موارد العالم الإسلامي "لخيانة القضية الفلسطينية".

    واعتبر زاده أنه لا توجد آفاق لتحسين الوضع "الانعزالي" للسعودية حتى في منطقة الخليج، "ما لم يعد هذا التيار وحكام آل سعود عن هذا الطريق الخاطئ".

    وقال زاده: "من المؤلم أن العالم العربي أصبح الآن في وضع بحيث أن الذين كان من المفترض أن يدعموا القضايا العربية والإسلامية أصبحوا خونة لهذه القضايا".

    ووجه زاده نصيحة لحكام السعودية مفادها بأن "الإيمان فقط وفقط يجب أن يكون بطاقات العالم الإسلامي والمنطقة"، مشيرا إلى أن يد إيران "ما زالت ممدودة كما في الماضي لجميع الدول الإسلامية بناء على هذا الإيمان".

    امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
    © Fotolia / Sergey Nivens
    جدة تلد حفيدتها... قصة من الخيال لكنها حقيقة... صور
    وبين زاده أن بلاده على علم بجميع "أخطاء ومخططات ومؤامرات آل سعود"، مؤكدا أن بلاده تختار جيرانها بإرادتها وأنه لأجل المنطقة لا سبيل سوى أن "نضع أيدينا بأيدي بعض".

    وكشف زاده عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رسالة سعودية عبر باكستان إلى إيران، مؤكدا أن طهران قد أعلنت مواقفها سابقا، ولا حاجة لإرسال الرسائل.

    ونوه زاده إلى أن بلاده بذلت جهودا في هذا الإطار "إلا أن السعودية لم ترد إيجابا كالمعتاد"، وأنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى باكستان لم يكن هناك تركيز خاص حول القضية السعودية.

    انظر أيضا:

    جدة تلد حفيدتها... قصة من الخيال لكنها حقيقة... صور
    "كل هذه الفوضى من ملعقة صغيرة"... عالم يكشف إجمالي حجم فيروسات كورونا في العالم
    أردوغان من قبرص: صبرنا كدولة نفذ مع "الألاعيب الدبلوماسية" في اكتشاف الموارد البحرية
    البرلمان التركي يناقش غدا مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان
    بيان شديد اللهجة من الرئيس القبرصي بسبب تواجد أردوغان في عقر داره
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإيرانية, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وقطر
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق الليبية وقطر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك