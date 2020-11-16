إيفانكا ترامب توجه رسالة شكر لأبيها بعد الإعلان عن اللقاح الأمريكي الجديد

وشاركت إيفانكا ترامب، التي شغلت منصب المستشار الأول للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على صفحتها في "تويتر"، إعلان نجاح وفعالية لقاح شركة "مودرنا" وغردت، قائلة: "لقاح مودرنا هو المرشح الثاني خلال أسبوع لإظهار فعالية قوية في تجارب المرحلة الثالثة".
The Moderna/ NIH vaccine is the 2nd candidate in a week to show strong efficacy in Phase 3 trials!— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 16, 2020
Congratulations Moderna, @realDonaldTrump, the #OperationWarpSpeed team and all that made this historic breakthrough possible — it will help bring an end to this terrible pandemic! https://t.co/9S7ZH29nbL
وأضافت إيفانكا: "مبارك مودرنا، (مع تضمين اسم والدها دونالد ترامب)، ومبارك لكل من جعل هذا الإنجاز التاريخي ممكنا – سيساعد (اللقاح) في وضع حد لهذا الوباء الرهيب!".
أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.
وأضافت أن "تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل: "هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا"، مضيفا: "هذه النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطتنا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن إدارته أبرمت اتفاقا مع شركة "مودرنا" للأدوية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتظر، بمجرد أن يصبح متاحا.
وقال ترامب في إفادة صحفية: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع وتسليم مئة مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره الشركة".
وقالت شركة مودرنا في بيان، إن الحكومة الأمريكية منحت الشركة 1.5 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاحها المنتظر بمجرد أن يصبح جاهزا"، وأضافت الشركة: "يمر اللقاح حاليا بمرحلة التجارب السريرية التي بدأت في 27 يوليو/تموز.
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