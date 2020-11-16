التلفزيون الإيراني: انفجار بمحطة غاز في طهران ووقوع إصابات

ذكر التلفزيون الإيران أن انفجار وقع بمحطة غاز في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بينما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، أنه النيران اشتعلت في ناقلة وقود خلال تفريغ حمولته بإحدى محطات الغاز في العاصمة الإيرانية طهران.

ولفتت الوكالة إلى أن التلفزيون الإيراني ذكر أنه تم السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق، بينما لم ترد معلومات أخرى عن أسبابه.

وشهدت إيران خلال الأشهر الماضية العديد من الانفجارات بعضها ناتج عن اشتعال النيران في خطوط غاز أو محطات غاز، ومنها التسرب الغازي الذي أدى إلى انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد وأسفر عن سقوط قتلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

One hurt in Iranian gas station blast, no fatalities reported: TV https://t.co/3MNB5YC5gs — Reuters Iran (@ReutersIran) November 16, 2020

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس قسم الإطفاء في منطقة كافيان في خراسان شرقي إيران، إن انفجارا في شركة لإنتاج الغاز المسال بالمحافظة، أسفر عن حدوث اشتعال كبير وأضرار كثيرة للشركة والشركات المجاورة.