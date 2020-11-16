زلزال يضرب جنوب غربي إيران شرق الأهواز

ضرب زلزال منطقة ميداود في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، اليوم الاثنين، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، عن حدوث زلزال بقوة 4 درجات في حوالي الساعة الواحدة و36 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت طهران (+ 3.5 تغ).

وبحسب بيان مركز رصد الزلازل، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فقد وقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات من سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 31.25 درجة شمالا وخط طول 49.78 درجة شرقا.

ونوه المركز إلى أن الزلزال يبعد نحو 14 كيلومترا عن منطقة ميداود التابعة لقضاء باغملك جنوب غربي إيران.

وتبعد مدينة باغملك نحو 150 كيلومترا عن مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان من جهة الشرق.

وبحسب الوكالة، لم تصدر أي أنباء أو تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية حتى اللحظة.