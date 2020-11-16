وكالة: الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيغراي

قالت مصادر دبلوماسية وعسكرية إن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مواقع داخل وحول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، اليوم الاثنين، مع استمرار الصراع المستمر منذ أسبوعين.

ولم تتلق المصادر الأربعة التي كشفت الوقائع لوكالة "رويترز" معلومات عن الخسائر أو الضحايا. ولم ترد معلومات فورية من الحكومة الإثيوبية، لكن السلطات المحلية والتلفزيون في تيغراي قالتا إن القصف وقع في منتصف الصباح.

يتبع...