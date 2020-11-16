مسؤول كبير في إدارة ترامب: يبدو أن بايدن فاز بهذه الانتخابات وأتعهد بانتقال احترافي للسلطة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الاثنين، إنه سيضمن انتقال السلطة باحترافية للفريق الذي يقوده الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مضيفا: و"من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن".

وفي حديثه إلى منتدى الأمن العالمي، قال أوبراين إنه بينما كان يأمل في فوز ترامب بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، فإنه سيعمل مع إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته، كامالا هاريس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أوبراين: "إذا كانت هناك إدارة جديدة، انظر، فهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم. إذا تم تحديد بطاقة بايدن-هاريس لتكون الفائزة، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسنحصل على انتقال احترافي للغاية من مجلس الأمن القومي، لا شك في ذلك".

وقال أوبراين إنه يبدو أن بايدن مستعد لاستقدام فريق أمن وطني محترف، مضيفا:

الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، لقد مررنا العصا وقمنا بانتقالات سلمية وناجحة حتى في أكثر الفترات إثارة للجدل.

أصر الرئيس الجمهوري ترامب على أن انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني كانت "مزورة" وأنه سيتم إعلان فوزه بعد سلسلة من الطعون القانونية في عدة ولايات.

فشل ترامب حتى الآن في تقديم دليل من شأنه تغيير نتيجة فوز بايدن بواقع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لصالح 232 للرئيس الجمهوري. أمام الولايات موعد نهائي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول يعرف بـ"الملاذ الآمن" للتصديق على انتخاباتها واختيار الناخبين الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 من نفس الشهر.