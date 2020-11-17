مقتل 13 شخصا في انفجار شاحنة للغاز المسال في المكسيك... فيديو

انفجرت شاحنة لنقل الغاز المسال، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في ولاية ناياريت بغرب المكسيك.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور لمكتب المدعي العام في ناياريت، أن الشاحنة تحطمت وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية.

وأثر الانفجار على ثلاث سيارات أخرى عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصا، فيما عثر على جثة ثالثة على الطريق يشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده، وفقا لشبكة "أي بي سي".

Video: Gas Tanker Explosion On The Nayarit Highway In Mexico Leaves Several Dead.



Story: https://t.co/OS4PX71h7R pic.twitter.com/OaHoQxzFKm — Breaking News and Viral Videos (@SyedNav33) November 16, 2020

وكشف بيان لأمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا عندما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب وتنفجر بالقرب من بلدة جالا جنوب ناياريت بالقرب من حدودها مع خاليسكو.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة التلفزيون المحلية، أن الانفجار أدى إلى إطلاق عمود هائل من النار ثم دخان أسود، فيما بعد بينما خرج الناس من سياراتهم هربا إلى ملاذ آمن.

Se registró la explosión de una pipa que transportaba Gas LP sobre la autopista Guadalajara - Tepic a la altura de #Chapalilla en el estado de #Nayarit, se reportan varias personas fallecidas. #Explosión #GasLP #México #incendio pic.twitter.com/k62pgAFTIn — Necaxa TV (@pueblonecaxa) November 17, 2020

وقال مسؤولون في ناياريت، إن "رجال الإنقاذ نقلوا امرأة تبلغ من العمر 31 عاما إلى مستشفى في تيبيك بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جسدها".

وذكر التقرير، أن "الانفجار غطى منطقة تبلغ مساحتها نحو هكتارين، حيث تضررت أربع سيارات بالكامل شاحنة صهريج وسيارتان صغيرتان وشاحنة".