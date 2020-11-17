زلزال قوي يضرب جزيرة سومطرة الأندونيسية

قالت وكالة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن "زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب قبالة ساحل إقليم سومطرة".

وأضافت الوكالة، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي بشأن الزلزال الذي وقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62.14 ميلا) من الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات.

خفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، درجة الزلزال إلى 5.8 من 6.2 في البداية.

وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومتر، عند دائرة عرض 2.65 جنوبا وخط طول 99.26 شرقا.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 226 كيلو متر جنوب غرب بنغكولو بإندونيسيا عند الساعة (01:44:09) بتوقيت غرينتش.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

Prelim M5.8 Earthquake Kepulauan Mentawai region, Indonesia Nov-17 01:44 UTC, updates https://t.co/NPN8Q6ZlzB — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) November 17, 2020

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.