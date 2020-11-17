آبي أحمد يعلن انقضاء مهلة استسلام تيغراي... والجيش الإثيوبي يتحرك

قالت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الدفاع الوطني نفذت عمليات جوية دقيقة وجراحية خارج ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي"، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، "انتهاء مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات وميليشيات إقليم تيغراي"، موضحا أنه "بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قال إن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد"، لافتا إلى أن بلاده "قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيغراي بنفسها".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيغراي المتمردة دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية، مؤكدا أن قواته "قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة أسمرة مساء السبت الماضي".