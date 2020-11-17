بيركوفيتش يترأس الوفد الأمريكي في القمة الثلاثية مع البحرين وإسرائيل

يترأس آفي بيركوفيتش مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط وفد بلاده في القمة الثلاثية التي تعقد مع إسرائيل والبحرين، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الوفد الأمريكي برئاسة بيركوفيتش سينضم إلى المسؤولين البحرينيين على متن أول رحلة تجارية مباشرة من المنامة إلى تل أبيب والتي ستغادر المنامة اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن مشاركة واشنطن تأتي لدعم التعاون الاقتصادي الموسع بموجب الاتفاقيات "الإبراهيمية" التي وقعتها إسرائيل والبحرين مؤخرا.

كما سيضم الوفد الأمريكي آري إينهورن مدير مكتب المبعوث الخاص الامريكي للمفاوضات الدولية وبول باكر رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج.

ومن المقرر أن ينضم إلى الوفد الأمريكي أيضا مسؤولون من مجلس الأمن القومي بينهم الجنرال ميغيل كوريا مدير شؤون الخليج وشمال إفريقيا وإدغار فاسكز المستشار الإعلامي للمفاوضات الدولية، وريان أرنت المستشار الاقتصادي للمفاوضات الدولية وكينت إيفانز رئيس قسم الجزيرة العربية.

وأمس الأول (الأحد)، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل لأول مرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك حسب تأكيد وزارة الخارجية الإسرائيلية.

إلا أن "يسرائيل هيوم" أكدت أن الوفد البحريني والأمريكي سيصلان معا اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويأتي التصويت النهائي للحكومة اليوم، إيذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حيز التنفيذ.

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

ومنتصف الشهر الماضي، صادق الكنيست على اتفاق مماثل مع الإمارات، تم توقيعه أيضا في واشنطن في نفس تاريخ توقيع الاتفاق مع البحرين.