الأمطار تتسبب بهدم نصب أثري في داغستان مصنف من قبل "اليونسكو"...صور

تسببت الأمطار في تحطيم جزء من جدار قلعة "نارين-كالا" في داغستان، والمدرجة ضمن تصنيف "اليونسكو" للمواقع الأثرية.

وأصدرت إدارة مدينة ديربنت، بيانا جاء فيه ""في اليوم السابق، نتيجة للأمطار الغزيرة في ديربنت، انهار جزء من الجــدار الجنوبي لقلعة نارين كالا، بجوار بوابات أورتا كابا".

وأوضحت الخدمة الصحفية أن مكتب رئيس بلدية المدينة القديمة ناشد جميع السلطات منذ عدة سنوات لتنفيذ أعمال إعادة إعمار جدار الطوارئ الجنوبي لقلعة نارين - كالا.

© Photo / Derbent Administration Press Service الأمطار الغزيرة تدمر جزءًا من جدار قلعة نارين كالا في ديربينت (دربند) في جمهورية داغستان الروسية

قبل شهرين، لاحظ الأهالي تزايد الشقوق في جزء من الجدار الجنوبي للقلعة، واتضح أنها ظهرت بعد الترميم الذي تم عشية الاحتفال بذكرى ديربنت.

يذكر بأن سور قلعة دربنت عبارة عن جدار مزدوج تم بناؤه في القرن السادس الميلادي. يبلغ طول سور الحصن الجنوبي لديربنت نحو 3 كيلومترات، وقد استخدم في العصور القديمة كسياج أمني للمنطقة الجمركية.

© Photo / Derbent Administration Press Service الأمطار الغزيرة تدمر جزءًا من جدار قلعة نارين كالا في ديربينت (دربند) في جمهورية داغستان الروسية

تم بناء الجدار الجنوبي من كتل كبيرة، وجسم الجدار مملوء بحجر الأنقاض، ومثبت بملاط من الحجر الجيري. على عكس الجدار الشمالي، لا أساس لجدار الحصن الجنوبي وهو مبني على سطح جيد التسوية.

في عام 2003، اعترفت اليونسكو بالجزء القديم من ديربنت باعتباره التراث العالمي للبشرية، بما في ذلك قلعة نارين كالا ومسجد جمعة في القرن الثامن وتحصينات ديربنت.