شخصية إسرائيلية غير متوقعة تنضم للمحتجين ضد نتنياهو

كشفت تقرير عبري عن انضمام شخصية غير متوقعة إلى المحتجين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن ابنة يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، والتي يُحظر الكشف عن اسمها في وسائل الإعلام، وضعت خلال الفترة الأخيرة صورة شخصية لها على موقع فيسبوك تضمنت كلمة "ارحل" التي يستخدمها المحتجون ضد نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسي كوهين والد من سمتها "المؤيدة غير المتوقعة للحراك ضد نتنياهو"، يعتبر أحد المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي مارس/آذار الماضي، استخدمت ابنة رئيس الموساد صورة شخصية بفيسبوك عبارة عن راية سوداء، في إشارة إلى حركة "الرايات السوداء" التي تقود التظاهرات ضد نتنياهو.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضعت إلى جانب الصورة كلمة "ارحل".

وبحسب الصحيفة، فإن أحد أصدقاء ابنة كوهين على فيسبوك شكرها على دعمها للحراك الشعبي ضد نتنياهو.

وأمس الاثنين، تم حذف الصور الداعمة للاحتجاجات من حساب ابنة رئيس جهاز الموساد، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد إسرائيل، منذ 22 أسبوعا، احتجاجات متواصلة تطالب نتنياهو بالاستقالة بدعوى فشل حكومته في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن اتهامه في 3 قضايا فساد، بدأت محاكمته بها في مايو/أيار الماضي.