بوتين: محفظة المشاريع الاستثمارية في بنك "بريكس" للتنمية تتجاوز 20 مليار دولار

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بنك "بريكس" للتنمية قام بتخصيص 10 مليارات دولار لمكافحة جائحة كورونا، في حين تجاوز إجمالي المحفظة الاستثمارية 20 مليار دولار.

وقال بوتين في كلمته أمام قمة بريكس: "في ظل الظروف الحالية، هناك طلب كبير على عمل بنك التنمية الجديد. لقد خصص البنك 10 مليارات دولار لمكافحة الوباء. وبشكل عام، تتجاوز محفظة المشاريع الاستثمارية حالياً 20 مليار دولار".

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 62 من المشاريع الكبرى في دول مجموعة "بريكس".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توحيد جهود دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) من أجل الإنتاج الضخم للقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال بوتين خلال قمة "بريكس" التي جرت عبر الفيديو: "هناك لقاحات روسية، وهي تعمل بكفاءة وأمان، والمسألة هو طرح الإنتاج الضخم. هذه ليست مشكلة، هذه مسألة يجب حلها، من المهم جدًا هنا توحيد الجهود من أجل الإنتاج الضخم لهذه المنتجات

وإطلاقها في التداول المدني الواسع".