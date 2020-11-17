الجيش الإسرائيلي يفكك "عبوات ناسفة" بقرب الحدود السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك "حقل للعبوات الناسفة" عثر عليها بالقرب من الحدود مع سوريا داخل الأراضي الإسرائيلية، محملاً دمشق مسؤولية أي عمل "تخريبي" ينطلق من أراضيه.

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم: "قامت قوات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة التي سبق وأحبطت فيها قوات جيش الدفاع محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".

ولفت البيان: "يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بالسيادة الإسرائيلية".

ولم يتضح سبب وضع العبوات أو الجهة التي تقف خلف وضعها. ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية على البيان الإسرائيلي.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية، منذ عام 1967، وتعتبرها جزءا من أراضيها.