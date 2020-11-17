خبراء يكشفون حملة تضليل لإثارة النزاع في قره باغ

كشف خبراء موقع "داتا لوكاتور" عن وجود حملة لنشر معلومات مضللة حول الصراع في إقليم ناغورني قره باغ، من خلال إنشاء حسابات مزيفة لنشر المعلومات المضللة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، نقلاً عن إدغار غريغوريان، رئيس مشروع مراقبة المعلومات وتحليلها، فقد تم تسجيل عدد كبير من الحسابات المزيفة باللغة الأرمينية على الإنترنت منذ بداية تفاقم الصراع الأخير في قره باغ.

وأكد غريغوريان أنه تم تسجيل حسابات جديدة في الشبكة الاجتماعية الأرمينية "ArmFriend" من عناوين IP مختلفة، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتلغرام، والشبكات الاجتماعية الروسية فكونتاكتي وأدناكلاسنيكي.

ووأوضح غريغوريان أنه تم تحديد 6498 حسابًا مزيفا في الفترة الممتدة من الأول من أيلول / سبتمبر حتى 9 تشرين الثاني / نوفمبر، مشيرا إلى أن عناوين IP تشمل كلا من أذربيجان وتركيا وبريطانيا العظمى.

وقال غريغوريان: "أذربيجان في المرتبة الأولى بنسبة 31%. وتركيا في المرتبة الثانية 21%. والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 19%".

وأشار الخبير إلى أنه تم على وجه الخصوص نشر معلومات لإثارة تأجيج النزاع في المنطقة.