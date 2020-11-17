تايلاند: اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والملكيين في بانكوك... فيديو

في الداخل، ينظر المشرعون في مقترحات لتعديل الدستور، وهو أحد المطالب الأساسية للحركة الطلابية المؤيدة للديمقراطية في البلاد، بحسب شبكة "سكاي نيوز".
وتدعو الحركة إلى إقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وهو حاكم سابق في الجيش، وإصلاحات للحد من سلطات الملكية وإنهاء مضايقات السلطات.
จะไม่หยุดแชร์คลิปนี้หรอกค่ะ ประจานความเลวของพวกมัน ทุเรศมาก เหี้ยไม่มีที่สิ้นสุด #ม็อบ17พฤศจิกา #กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญpic.twitter.com/IiQYx6eSu1— ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑ 🌼 *:･ ✧˖*°🧁 ˚ ༘♡ (@mnyjayy) November 17, 2020
ينظر بعض أعضاء البرلمان عبر بوابات المبنى المغلقة إلى مشهد الفوضى التي تتكشف في الخارج.
ขอพูดได้ไหม...เห็นคนที่ไปชุมนุมบางคนที่คอยเอาน้ำให้เจ้าหน้าที่ คอยเป็นห่วงพวกเขา ขอเถอะไม่ต้องไปทำดีกับพวกเขาหรอก เพราะเขาไม่เคยเห็นความดีเราเลยสักครั้ง พ้นสุดท้ายเขาก็หันกระบอกปืนหาพวกเรา เอาของพวกนั้นไปให้อาสา ไปให้ผู้ร่วมชุมนุมมันยังมีประโยชน์กว่าเป็นพันเท่านะ#ม็อบ17พฤศจิกา pic.twitter.com/wcwryO1l2o— 🌻☀️🕊️🕊️ (@Thitimon_1243) November 17, 2020
المتظاهرون المناهضون للحكومة يحاولون إزالة الحواجز الخرسانية وإزالة الأسلاك الشائكة والسير في مبنى البرلمان، بحسب صور ومقاطع فيديو تم نشرها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وشارك آلاف التايلانديين في احتجاج، يوم السبت الماضي، بالعاصمة بانكوك، هو الأحدث في سلسلة مظاهرات بدأت منذ أشهر ضد الحكومة وتطالب أيضا بإدخال إصلاحات على النظام الملكي في البلاد.
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