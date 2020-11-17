برلين: بايدن قد يعيد النظر في خطط خفض القوات الأمريكية بألمانيا

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد يعيد النظر في خطط إجراء خفض كبير في عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

ونقل موقع "ذي إيكونوميك تايمز" عن الوزير الألمانية قولها: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة".

وتابعت "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط. وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماما أم مجرد تعديل أجزاء منها".

وكانت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب قد أعلنت خلال الصيف، سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجي" لقواتها في أوروبا.

وسيعود 6400 جندي إلى بلدهم بينما سيتم توزيع باقي القوات على دول في حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا.

وقال دونالد ترامب آنذاك إن "الخطوة تأتي رداً على فشل ألمانيا في بلوغ الهدف الذي حددّه الناتو من ناحية الإنفاق الدفاعي".

ومنذ فترة طويلة، يطالب ترامب، أعضاء دول الناتو بزيادة الإنفاق على شؤونهم الدفاعية. وقال إن "على أعضاء الناتو وقف الاعتماد بشدّة على الولايات المتحدة وتحميلها أعباء المحافظة على التحالف".

وكان الحلفاء قد اتفقوا، على تخصيص نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي لأي دولة من الدول الأعضاء للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2024. الأمر الذي لم تحققه ألمانيا إلى جانب عدة دول أخرى.