تسجيل
18:08 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ضربة عسكرية وعقوبات جديدة... لماذا يزيد ترامب من تهديداته لإيران؟

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1047067537_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_776287f7c8644450e0c61744f0220451.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011171047225376-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    في الوقت الذي يقترب فيه موعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، تزداد التهديدات الأمريكية على إيران بإمكانية توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية في طهران، وكذلك فرض المزيد من العقوبات.

    وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي.

    وتأتي التهديدات بعدما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن إدارة ترامب تستعد مع إسرائيل ودول خليجية إلى فرض طوفان من العقوبات الجديدة على طهران قبل تنصيب جو بايدن في يناير.

    تهديدات أمريكية

    ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول قوله، إن "ترامب طلب خلال اجتماع يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة خيارات لمهاجمة إيران".

    ترامب في إفادة صحفية من أمام المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يتحدث عن علاج كورونا الأربعاء 7 أكتوبر تشرين الأول
    © REUTERS / THE WHITE HOUSE
    رد قوي من إيران على أنباء عن نية ترامب ضرب أحد مواقعها النووية

    وأكد المسؤول، أن "المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع"، مضيفا أن "ترامب طلب خيارات.. أعطوه سيناريوهات.. وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما".

    وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية، إن "الولايات المتحدة مازال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على (تعذيب الشرق الأوسط)"، مضيفا ، "لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجهم النووي". وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة.. ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

    وذكرت موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات لبحث خطة العقوبات. وأبلغت مصادر إسرائيلية الموقع بأن ما ووصف بمثل هذا "الطوفان" من العقوبات سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

    حرب واسعة

    محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المتخصص بالشأن الإيراني، قال إن "إيران تسمع منذ غزو العراق هذه النغمة الأمريكية المستبعدة كليًا، سواء من إدارة ترامب أو أي إدارة أخرى، خاصة أن مستشاري ترامب أكدوا أن ضربة كهذه ستؤدي إلى اندلاع حرب واسعة يصعب السيطرة عليها".

    وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
    قطر توجه دعوة إلى دول الخليج بشأن إيران وتثمن موقف طهران خلال "الحصار الجائر"

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بمنطق الاحتمالات في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على أي عمل عسكري ضد طهران، سيكون الرد جاهزَا، حيث هناك الكثير من المصالح والقواعد العسكرية والقطع البحرية الأمريكية في المنطقة، وكذلك هناك مضيق هرمز الذي يمكن إغلاقه".

    وفيما يخص الحديث عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على طهران، قال: "لا أعتقد أن يكون هناك طوفان من العقوبات التي ستفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض، كما يحاول البعض الترويج، حيث أن هذه العقوبات فرضت بالفعل طوال العاميين الماضيين، ولم يتبق أي قطاع سواء عام أو خاص ولم تطله العقوبات الأمريكية، خاصة المصارف ومؤسسات النفط والغاز وشركات الطيران، وكل ما له علاقة بتصنيع الأسلحة الإيرانية".

    وتابع: "ما تروج له الإدارة الأمريكية عن نيتها بفرض عقوبات جديدة، ربما لا تتعدى البروبوغاندا الإعلامية، وفي كل الأحوال هذه العقوبات التي فرضت فشلت في تحقيق أهدافها، وهي إجبار طهران على التفاوض وقبول شروط أمريكا، خاصة المتعلقة ببرنامجها النووي، والصواريخ البالستية، ودورها الإقليمي".

    وأكد أن "إيران صمدت أمام كل تلك العقوبات، ولن تتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، خاصة بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمام بايدن، وطهران تراقب الأوضاع الداخلية والتغييرات الجديدة التي قد تطرأ على السياسية الأمريكية، ومدى التزام الرئيس الجديد بوعوده خلال حملته الانتخابية".

    واستطرد: "إيران تنتظر منذ سنوات طويلة، وستنتظر أسابيع قليلة قادمة لذهاب إدارة الرئيس الأمريكي دونما رجعة، ومستقبل السياسة الإيرانية تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة سيحدده سلوك بايدن".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
    بومبيو: هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا تعذب الشرق الأوسط

    تهديدات إعلامية

    من جانبه قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن "هناك وجهتي نظر إيرانية في هذا الخصوص الأولى ترى أن ترامب الذي لم يرد على إسقاط الطائرة أو استهداف قاعدة عين الأسد لا يريد المزيد من القتلى الأمريكيين في المنطقة، بينما تقول وجهة النظر الثانية أن ترامب يحتاج لهذا التحرك من أجل إحراج الإدارة الجديدة ومنعها من العودة للاتفاق، وكذلك للاستجابة للضغوط الإسرائيلية والعربية في هذا الإطار".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إيران أبلغت أطرافًا برسالة لأمريكا، أنها لا تهتم بالرئيس الجديد، ولكنها سترد على أي عمل عسكري، وسيكون الرد مزلزلا في المنطقة، لن يتوقف عند معركة صغيرة، فربما قد يؤدي إلى حرب مفتوحة".

    وبشأن التهديد بفرض عقوبات جديدة، تابع: "مرحلة العقوبات الأمريكية على إيران أثبتت فشلها طوال السنوات الماضية، ولا سيما خلال العامين الماضيين، والتي وضع فيها ترامب أقصى العقوبات التي يمكن أن توضع على أي دولة في العالم".

    وأكد أن "المسؤولين الأمريكيين أنفسهم قالوا إن هذه العقوبات وصلت إلى حدها الأقصى، ولا يمكن وضع المزيد منها، ومهما كانت المرحلة القادمة، خلال الشهرين القادمين لولاية ترامب، ومهام كانت العقوبات التي ستفرض لن تؤثر على المسار السياسي إلا سلبًا".

    فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    إيران تعلن حظر التنقل بين مدن البلاد بسبب كورونا

    وتابع: "طوفان العقوبات التي يتحدث عنه الأمريكيون يتعقد الوضع للإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة وأن إيران استطاعت الصمود على العقوبات التي سبقت، وأثبتت للعالم أن العقوبات لم تعد مؤثرة كتلك التي تريدها أمريكا، فلن تتمكن من إخضاع الإيرانيين، أو دفعهم لتقديم أي تنازلات، أو الجلوس على طاولة التفاوض، ترامب على وشك الرحيل ولم يتلق أي اتصال من إيران".

    وأشار إلى أن "العقوبات الجديدة لن تجعل إيران الذهال لمفاوضات مع الإدارة المنتهية صلاحيته، لذلك هذه العقوبات ستضر الإدارة الأمريكية أكثر مما ستنفعها في المرحلة المقبلة".

    واستطرد: "إيران من خلال ثباتها وصمودها أمام العقوبات الأمريكية الصارمة، لن تقدم أي جديد حتى تتضح الصورة كاملة للإدارة الأمريكية، وهي ستصمد حتى تتجلي الصورة كاملة".

    وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعدما انسحب الأخير من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية متبعا سياسة الضغط الأقصى من أجل قبول اتفاق أكثر إلزاما لها، كما أصدر أوامر باغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي تم بالفعل في يناير من العام الجاري.

    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, ترامب, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المريخ بواسطة مصور من هونغ كونغ كيلفن يوين، الفائز بجائزة المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    الفائزون في المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لعام 2020"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    عمالقة التكنولوجيا
    كيف يجني عمالقة التكنولوجيا المليارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك