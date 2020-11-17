بوتين: لم نتوصل إلى تسوية نهائية للوضع في قره باغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأطراف لم تتوصل إلى تسوية نهائية للوضع في قره باغ، واتفقت على بقاء الوضع الراهن كما هو عليه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك مشاكل بشأن وضع قره باغ: "نعم، توجد مشكلة. لم نتوصل إلى تسوية نهائية للوضع في قره باغ، واتفقنا على الحفاظ على الوضع الراهن اليوم".

وتابع بوتين: "ماذا سيحدث بعد ذلك سيتقرر في المستقبل ، أو يقرره قادة المستقبل، المشاركون المستقبليون في العملية. لكن في رأيي، إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وبين الناس على مستوى الحياة اليومية، خاصة في منطقة النزاع، فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع قره باغ".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.