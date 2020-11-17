أردوغان: استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري

قررت تركيا، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة الملحوظة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وللحد من تفشيه.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع الحكومة "لا مفر من اتخاذ تدابير قاسية في حال واصلت الإصابات بوباء كوفيد–19 بالارتفاع"، مضيفا "قررنا فرض حظر تجول يومي السبت والأحد المقبلين من 10 صباحا حتى 8 مساءً".

وأضاف أردوغان "تقرر استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور".

وتابع "سيتم إغلاق المقاهي لفترة أما دور السينما فسيتم إغلاقها حتى نهاية العام"، لافتا إلى أنه "سيتم تقييد عمل مراكز التسوق وصالونات الحلاقة والمطاعم بحيث تكون مفتوحة بين الساعة العاشرة صباحا والثامنة مساء".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة التركية، تسجيل أعلى معدلي إصابات ووفيات بفيروس كورونا منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم "تم تسجيل 3819 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 421413 حالة"، فيما "بلغ إجمالي الوفيات في البلاد إثر الإصابة بفيروس كورونا 11704 حالة بعد تسجيل 103 وفيات جديدة".

ولفتت الوزارة إلى أن "عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 3657 حالة".