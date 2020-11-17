 في مكالمة هاتفية... بايدن يؤكد لنتنياهو التزامه بأمن إسرائيل

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اتصل هاتفيا بالرئيس بايدن، وأكد أنهما سيلتقيان قريبا، دون تحديد الموعد، ليشدد الرئيس المنتخب على أمن إسرائيل والتزام بلاده تجاهها.

وذكرت القناة العبرية أن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، اتفقا على ضرورة اللقاء القريب لمناقشة العديد من القضايا المطروحة، وأكدا مجددًا الحاجة إلى مواصلة تعزيز التحالف القوي بين البلدين.

وأوضحت القناة أن الرئيس رؤوفين ريفلين قد تحدث أيضا، هاتفيا، مع الرئيس بايدن، وأشار إلى أن بلاده على يقين بأن الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه ملتزم بأمن إسرائيل والحفاظ على أمنها القومي، وأن ريفلين أكد له أن إسرائيل تتمنى تواصل جسور الود والمحبة بين الطرفين.