البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على المذكرة التي قدمتها له الحكومة للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.

أنطاكيا- سبوتنيك. وأعلن البرلمان التركي عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم أنه "تمت المصادقة على مذكرة تفويض الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان".

بالأمس، قال عضو البرلمان التركي، خليل أوزجان، إنه "في حال موافقة البرلمان على إرسال قوات تركية إلى أذربيجان، فسيتم نشرها في مناطق تحدد وفق الاتفاقيات المبرمة مع باكو".

قدمت الحكومة التركية، أمس، مذكرة تفويض إلى البرلمان للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من توقيع باكو ويريفان، المتنازعتان على منطقة ناغورني قره باغ، اتفاقا نهائيا لوقف إطلاق النار برعاية روسية.

وقال السفير الأذربيجاني في موسكو، بولاد بلبل أوغلو، في وقت سابق، إن وجود تركيا في جنوب القوقاز لا ينبغي أن يخيف أحدا، فالمنطقة يوجد فيها مثل هذا التكوين الجيوسياسي، أذربيجان، تركيا، روسيا وإيران.

وأضاف بلبل أوغلو:

تركيا دولة شقيقة وحليف استراتيجي لأذربيجان. واليوم يظهر وضع جيوسياسي جديد في جنوب القوقاز. تركيا تشارك على أرض الواقع في هذه العملية.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إرسال قوات إلى أذربيجان يعد شأنا داخليا تركيا.

وقال المتحدث الروسي، للصحفيين، أمس الاثنين: "الحقيقة هي أنه سيكون هناك أيضا مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك إلى هناك، ويعد هذا تنفيذا للإجراءات الداخلية، والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لجمهورية تركيا. هذا شأن داخلي لتركيا".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتفاقا لوقف إطلاق النار في قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.