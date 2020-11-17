الدفاع الأمريكية: سنسحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل نهاية ولاية ترامب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب عدد من قواتها في أفغانستان والعراق قبل 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء عن عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "رويترز".

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندا مهما في حملته الانتخابية، وقال على تويتر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

وقال ترامب، في كلمة له "ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود".