مسؤول إيراني: مستعدون للرد على أي مغامرة متهورة من جانب أي معتد

قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، إن بلاده تمتلك القدرة على استخدام القوة العسكرية للتصدي أو الرد على أي مغامرة متهورة من جانب أي معتد كان.

أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات ميريوسفي قد أدلى بها لوكالة "إن بي سي" الإخبارية، ردا على "ماسميّ بـ "دراسة حكومة ترامب توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن برنامج بلاده النووي، مخصص للأهداف السلمية والأغراض المدنية فقط.

وتابع ميريوسفي:

إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وحظره الجائر ضد إيران، لم يغير من الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وهو ما تم الإقرار به في مواقف عديدة من قبل مقرري الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إلى أنه "رغم ذلك، فقد برهنت إيران على اقتدارها في استخدام قوتها العسكرية المشروعة من أجل التصدي أو الرد على أي مغامرة متهورة من جانب أي معتد كان".