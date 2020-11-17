الناتو يحذر الولايات المتحدة من "ثمن باهظ" حال الانسحاب من أفغانستان

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، من "ثمن باهظ" إذا سحب الحلفاء الغربيون القوات من أفغانستان بأسرع مما ينبغي.

وقال ستولتنبرغ، إن "ذلك قد يسمح لمقاتلي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بإعادة تنظيم صفوفهم".



وأضاف ستولتنبرغ، في بيان، "ثمن المغادرة سريعا جدا أو بطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية".

وتابع، "هناك مخاطر من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين لتخطيط وتنظيم هجمات على أوطاننا".

وأردف، "يمكن لتنظيم (داعش) إعادة بناء الخلافة الإرهابية في أفغانستان بعد أن فقدها في سوريا والعراق".

وأضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بيانه، أنه يوجد في أفغانستان أقل من 12000 جندي لقوات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك القوات الأمريكية.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "رويترز".

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندا مهما في حملته الانتخابية، وقال على تويتر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم "يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.