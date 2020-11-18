تسجيل
01:41 GMT18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا

    بومبيو يزور مصنع نبيذ بمستوطنة إسرائيلية بالضفة وقمة بحضور البحرين في القدس

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047212233_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_16d882d8c707eff04a77d25b5e7ad2d3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011181047227648-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/

    يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، ومن المتوقع أنه سيزور مستوطنة "بساغوت" المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومستوطنة في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

    القدس - سبوتنيك. ويستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قمة ثلاثية بحضور الوزير الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، حيث يصل الأخير إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية منذ إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    مستوطنة أرئيل، جنوب نابلس، المستوطنات، الضفة الغربية، 22 يونيو 2020
    © AFP 2020 / JAAFAR ASHTIYEH
    زيارة بومبيو لمستوطنات إسرائيلية... ما الذي تسعى له إدارة ترامب قبل الرحيل؟

    وتستغرق زيارة بومبيو إلى إسرائيل حوالي ثلاثة أيام، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

    وذكر موقع "واللا" العبري نقلا عن مصادر في السفارة الأمريكية، بأن "الاستعدادات تجري على قدم وساق بين الخدمة السرية الأمريكية بمساندة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لتأمين الزيارة".

    وأشار الموقع إلى، أن "الهدف من الزيارة هو تسليط الضوء على التحولات السياسية لإدارة ترامب تجاه إسرائيل. وبالنسبة لبومبيو لها أيضا أهمية سياسية محلية قبل خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024".

    وألغى بومبيو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رأيا قانونيا لوزارة الخارجية يعود إلى عام 1978 اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وكان هو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان القوى الدافعة وراء هذا التحول.

    وجاء إعلان بومبيو بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع ملصق خاص على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
    بومبيو: هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا تعذب الشرق الأوسط

    وجاء هذا الحكم ردا على استئناف قدمه صاحب محل صنع النبيذ في مستوطنة بساغوت. وبعد إعلان بومبيو، أطلق صاحب مصنع النبيذ اسم "بومبيو" على سلسلة جديدة من خط إنتاح النبيذ، وأرسل إلى بومبيو طرد يحتوي على زجاجات من النبيذ تحمل اسمه.

    وبحسب الموقع، فإن "بومبيو يخطط لزيارة نفس مصنع النبيذ خلال زيارته، وإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحديدها على أنها زيارة رسمية أو زيارة خاصة، أو ما إذا كان أي مسؤول إسرائيلي سيرافقه".

    وفيما يتعلق بزيارة بومبيو إلى الجولان السوري المحتل الذي اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية عليه، ففي مارس/آذار من العام 2019 ، وفي لفتة جاءت قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، وعلى أثر ذلك أطلقت الحكومة الإسرائيلية على مستوطنة جديدة اسم "مرتفعات ترامب"، وبحسب المصادر الأمريكية للموقع فإنه "من غير الواضح ما إذا كان بومبيو سيزور موقع المستوطنة الجديدة".

    ويصطحب بومبيو معه زوجته، وسيقومان بزيارة "المغطس" بالقرب من نهر الأردن، ويُعد الموقع أهم ثالث موقع في الديانة المسيحية، بعد كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة بمدينة الناصرة.

    ويعد المغطس الكائن على ضفة نهر الأردن موقعا مقدسا حيث يعتقد بحسب التقاليد المسيحية، أنه تم فيه تعميد السيد المسيح.

    ويتوقع أن يبحث بومبيو في جولته تشديد الضغوط على إيران خلال الشهرين المتبقيين من عمر إدارة ترامب الذي انسحب في العام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع الجمهورية الإسلامية، وتشهد العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية تقاربا متزايدا، لا سيما على خلفية العداء المشترك لإيران.

    انظر أيضا:

    بومبيو: واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على التعاون للتوصل إلى حل دائم في قره باغ
    الكاظمي يناقش مع بومبيو مستقبل التعاون مع التحالف الدولي
    "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
    بومبيو: هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا تعذب الشرق الأوسط
    الكلمات الدلالية:
    القدس, مايك بومبيو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المريخ بواسطة مصور من هونغ كونغ كيلفن يوين، الفائز بجائزة المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    الفائزون في المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لعام 2020"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    عمالقة التكنولوجيا
    كيف يجني عمالقة التكنولوجيا المليارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك