ترامب يقيل المسؤول عن أمن الانتخابات بسبب ما اعتبره "تصريح غير دقيق"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، قائلا إنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 كانت غير دقيقة للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "كانت هناك مخالفات وتزوير على نطاق واسع، بما في ذلك تصويت الموتى، وعدم السماح لمراقبي الاستطلاع بدخول مواقع الاقتراع".

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

وأشار ترامب إلى أن "مواطن الخلل تكمن في آليات التصويت التي غيرت أصوات من ترامب إلى بايدن، إلى جانب تأخر التصويت، وغير ذلك الكثير..".

وأكد الرئيس الأمريكي،

"وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وشدد ترامب، أن "الشيء الوحيد الذي كان آمنا في انتخابات 2020 هو أنها كانت غير قابلة للاختراق من قبل القوى الأجنبية".

وعزى الرئيس الأمريكي الفضل في تأمين الانتخابات الأمريكية من اختراق القوى الخارجية إلى إدراته، ولكنه اعتبر أن "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين ربما كانوا أكثر نجاحا".

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير المقبل.



من جانبه، لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، كما أعلن فوزه بالانتخابات أكثر من مرة.